Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochvormittag im Plus

Die Aktie von Novartis zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 98,13 CHF.

Das Papier von Novartis konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 98,13 CHF. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 98,21 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 97,79 CHF. Bisher wurden via SIX SX 75.252 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,72 CHF erreichte der Titel am 02.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 4,68 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2023 auf bis zu 83,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,84 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 99,88 CHF.

Novartis ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,44 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 11,32 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 28.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 7,48 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

