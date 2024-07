Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Vormittag gestärkt

Novartis im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 99,55 CHF.

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 99,55 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 99,60 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 99,09 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 147.141 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 99,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Bei 79,99 CHF erreichte der Anteilsschein am 15.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 24,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,76 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,30 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 98,63 CHF für die Novartis-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 23.04.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,98 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10,34 Mrd. USD.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 18.07.2024 terminiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 17.07.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,28 USD je Novartis-Aktie.

