Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Novartis-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 90,51 CHF.

Mit einem Kurs von 90,51 CHF zeigte sich die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Die Novartis-Aktie legte bis auf 90,73 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 90,25 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 90,37 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 491.311 Stück.

Bei 102,72 CHF markierte der Titel am 02.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 11,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,63 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,77 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 98,86 CHF für die Novartis-Aktie.

Novartis ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,37 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,75 CHF je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,11 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 10,41 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 31.01.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 04.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 7,59 USD je Aktie aus.

