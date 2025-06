Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 94,66 CHF abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 94,66 CHF. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 94,57 CHF. Mit einem Wert von 94,96 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 893.479 Stück.

Am 03.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 102,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 8,51 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,04 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,75 CHF aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 29.04.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,65 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,15 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,90 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,34 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 17.07.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Novartis dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 21.07.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,59 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

