Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagnachmittag leichter

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Novartis befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,7 Prozent auf 95,68 CHF ab.

Die Novartis-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 95,68 CHF abwärts. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 95,30 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 95,63 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.137.367 Novartis-Aktien.

Am 03.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF. Gewinne von 7,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,04 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,75 CHF.

Novartis veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,65 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,15 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,90 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 10,34 Mrd. CHF umsetzen können.

Am 17.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 21.07.2026.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,59 USD je Aktie.

