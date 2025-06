Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von Novartis

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Novartis gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 96,67 CHF.

Das Papier von Novartis befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,5 Prozent auf 96,67 CHF ab. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 96,01 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 96,73 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 621.405 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,04 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 99,75 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 29.04.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,65 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,15 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,90 Mrd. CHF – ein Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 17.07.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 21.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2025 8,59 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

