Novartis meldet positive Spätstudienergebnisse mit Pluvicto

DOW JONES--korrDer Pharmakonzern Novartis hat mit seinem Mittel Pluvicto in einer Spätstudie bei Patienten mit PSMA-positivem metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs positive Ergebnisse erreicht. Pluvicto zeige statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Vorteile, auch in Kombination mit einer Hormontherapie im Vergleich zur alleinigen Hormontherapie, mit einem positiven Trend beim Gesamtüberleben, teilten die Schweizer am Montagmorgen mit. Die Daten will die Gesellschaft auf einer bevorstehenden medizinischen Tagung vorstellen und auf der Grundlage des Feedbacks der US-Gesundheitsbehörde FDA in der zweiten Jahreshälfte zur behördlichen Prüfung einreichen.

Pluvicto enthält Lutetiumvipivotidtetraxetan. Es handelt sich um ein radioaktives Arzneimittel ausschließlich für therapeutische Zwecke.

