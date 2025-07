Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Novartis

Kursentwicklung

Die Aktie von Novartis gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 91,84 CHF.

Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr um 0,5 Prozent auf 91,84 CHF nach. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 91,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,73 CHF. Zuletzt wechselten 118.428 Novartis-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,72 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,85 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,10 CHF am 09.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 11,69 Prozent sinken.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,12 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,75 CHF.

Am 17.07.2025 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,45 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 11,61 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,32 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Novartis am 28.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,71 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie trotzdem tiefer: Ergebnisprognose erneut erhöht

Ausblick: Novartis zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen