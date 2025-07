Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagnachmittag im Minusbereich

So bewegt sich Novartis

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 91,86 CHF ab.

Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 91,86 CHF ab. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 91,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 91,73 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 846.959 Novartis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 102,72 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,82 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,10 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 11,71 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,12 USD, nach 3,50 CHF im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 99,75 CHF je Novartis-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 17.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,45 CHF je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,61 Mrd. CHF im Vergleich zu 11,32 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2025 8,71 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

