Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Vormittag ins Minus

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 95,01 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 95,01 CHF. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 94,83 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 94,96 CHF. Zuletzt wechselten 83.869 Novartis-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,72 CHF erreichte der Titel am 03.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 8,11 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,64 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,04 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,75 CHF an.

Am 29.04.2025 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,65 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,15 CHF je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 11,90 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,34 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Novartis am 17.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 21.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,59 USD je Novartis-Aktie belaufen.

