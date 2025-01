Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich Novartis

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 89,48 CHF.

Um 09:07 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 89,48 CHF zu. Die Novartis-Aktie legte bis auf 89,49 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,15 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50.394 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.09.2024 bei 102,72 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,80 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,63 CHF am 19.04.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 7,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2023 mit 3,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,77 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 99,00 CHF je Novartis-Aktie aus.

Am 29.10.2024 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,37 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 0,75 CHF je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 11,11 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,41 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Novartis am 31.01.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 04.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,59 USD je Novartis-Aktie.

