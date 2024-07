Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zieht am Dienstagmittag an

Aktienentwicklung

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 96,85 CHF.

Um 11:49 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 96,85 CHF zu. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 96,86 CHF aus. Mit einem Wert von 96,63 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 396.718 Novartis-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 100,96 CHF. Dieser Kurs wurde am 15.07.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,24 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.09.2023 (81,63 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 15,71 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,80 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 100,33 CHF.

Am 18.07.2024 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,44 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,24 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,32 Mrd. USD.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,39 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Starker Wochentag in Zürich: SMI beendet den Handel im Plus

Handel in Zürich: SLI letztendlich freundlich

Freundlicher Handel in Zürich: SPI zeigt sich schlussendlich fester