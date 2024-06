Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Mittag südwärts

Kurs der Novartis

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 95,69 CHF abwärts.

Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 95,69 CHF. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 95,48 CHF. Bei 95,98 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 478.056 Novartis-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 26.06.2024 auf bis zu 97,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 79,21 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 20,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,30 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,73 USD belaufen. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 99,00 CHF.

Am 23.04.2024 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 10,34 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11,98 Mrd. USD umsetzen können.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 18.07.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 17.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

