Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 97,68 CHF abwärts.

Um 09:07 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 97,68 CHF. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 97,60 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,78 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 77.964 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,72 CHF erreichte der Titel am 02.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 5,16 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,00 CHF ab. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 17,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,78 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,30 CHF aus. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 99,75 CHF.

Novartis gewährte am 18.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,00 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 28.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,46 USD je Aktie belaufen.



