Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis macht am Freitagmittag Boden gut

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 94,07 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 94,07 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 94,30 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,18 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 633.246 Novartis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.09.2023 bei 94,30 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Bei 73,74 CHF fiel das Papier am 13.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 96,30 CHF.

Am 18.07.2023 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,83 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,56 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 13.622,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.781,00 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 22.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,86 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

