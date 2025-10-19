Die Novartis-Therapie Pluvicto dürfte Männern mit Prostatakrebs Hoffnung machen. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus US-Börsen schließen etwas höher -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Prognosen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, HPE, Meta im Fokus Stellantis sucht nach neuem Modell. Sabadell-Übernahme durch BBVA gescheitert. Merck-Tochter schließt Vereinbarung mit US-Regierung. VW-Chef verlässt Porsche-Vorstand. HELLA mit stabilem Umsatz. Zions Bancorp und Western Alliance: Neue Krise bei US-Regionalbanken voraus? Standard Lithium: Kapitalerhöhung belastet. Rheinmetall, HENSOLDT & RENK: Neues EU-Programm und Ukraine-Hoffnung.

Wer­bung

Wer­bung