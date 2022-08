Novavax Aktie News: Novavax am Mittwochvormittag behauptet

Die Novavax-Aktie bewegte sich um 03.08.2022 09:22:00 Uhr kaum. Das Papier stand via Frankfurt bei 56,33 EUR. In der Spitze legte die Novavax-Aktie bis auf 56,33 EUR zu. Das Tagestief markierte die Novavax-Aktie bei 56,33 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,33 EUR.

Bei einem Wert von 232,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.09.2021). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novavax-Aktie somit 75,73 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 33,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.06.2022). Mit einem Kursverlust von 67,33 Prozent würde die Novavax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 09.05.2022 hat Novavax die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,56 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novavax -3,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 703,97 USD – ein Plus von 57,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novavax 447,23 USD erwirtschaftet hatte.

Am 08.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Novavax veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novavax einen Gewinn von 24,29 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com