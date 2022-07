Novavax Aktie News: Novavax am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel

Um 04.07.2022 09:22:00 Uhr konnte die Aktie von Novavax zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 2,8 Prozent auf 54,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novavax-Aktie bisher bei 55,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,96 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 642 Novavax-Aktien.

Am 09.09.2021 markierte das Papier bei 232,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 76,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novavax-Aktie. Bei 33,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie.

Novavax ließ sich am 09.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,56 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novavax noch ein Gewinn pro Aktie von -3,05 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 57,41 Prozent auf 703,97 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 447,23 USD in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Novavax ein EPS in Höhe von 25,00 USD in den Büchern stehen haben wird.

