Novavax Aktie News: Novavax präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 19,15 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Novavax-Aktie bis auf 19,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,15 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 20.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 220,35 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 91,31 Prozent. Am 03.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 18,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novavax am 08.08.2022. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -6,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novavax -4,75 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 37,61 Prozent auf 185,93 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 298,02 USD gelegen.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2022 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -0,335 USD je Novavax-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com