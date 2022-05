Novavax Aktie News: Novavax am Vormittag in Grün

Um 05.05.2022 09:22:00 Uhr stieg die Novavax-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 58,71 EUR. Der Kurs der Novavax-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 58,71 EUR zu. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 58,71 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 9 Novavax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 232,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 74,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novavax-Aktie. Am 28.04.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,33 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie.

Novavax veröffentlichte am 28.02.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -11,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Novavax hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 222,20 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 279,66 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.05.2022 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2023-Bilanz am 08.05.2023.

Experten taxieren den Novavax-Gewinn für das Jahr 2023 auf 12,70 USD je Aktie.

