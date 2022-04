Novavax Aktie News: Novavax am Vormittag stark gefragt

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 5,5 Prozent auf 62,99 EUR zu. In der Spitze legte die Novavax-Aktie bis auf 62,99 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 62,63 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 251 Novavax-Aktien den Besitzer.

Bei 232,05 EUR markierte der Titel am 09.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 268,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 56,86 EUR. Dieser Wert wurde am 24.02.2022 erreicht. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 9,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 09.05.2022 lud Novavax zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -11,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,86 Prozent auf 279,66 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 222,20 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2022-Bilanz am 09.05.2022.

Von Analysten wird erwartet, dass Novavax im Jahr 2023 14,37 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com