Novavax Aktie News: Novavax am Freitagmittag in Rot

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im Stuttgart-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 39,68 EUR. Das Tagestief markierte die Novavax-Aktie bei 39,15 EUR. Bei 39,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Stuttgart-Handel wechselten bis jetzt 1.470 Novavax-Aktien den Besitzer.

Bei 232,35 EUR erreichte der Titel am 09.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 82,92 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.06.2022 bei 33,71 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,70 Prozent würde die Novavax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 08.08.2022 legte Novavax die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -6,53 USD. Im Vorjahresquartal hatten -4,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 185,93 USD – das entspricht einem Abschlag von 37,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 298,02 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Novavax am 03.11.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 7,44 USD je Aktie belaufen.

