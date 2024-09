Novavax Aktie News: Novavax zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Novavax im Fokus

Die Aktie von Novavax gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 12,13 USD.

Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 12,13 USD. Kurzfristig markierte die Novavax-Aktie bei 12,30 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,82 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 210.868 Novavax-Aktien umgesetzt.

Bei 23,83 USD markierte der Titel am 07.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 96,46 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2024 bei 3,54 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 70,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Novavax-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Novavax gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,65 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,11 Prozent auf 415,48 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Novavax 424,43 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen.

2024 dürfte Novavax einen Verlust von -0,990 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung

Novavax-Aktie zündet den Turbo: Novavax profitiert von Empfehlung für Corona-Impfstoff

Novavax-Aktie setzt Gewinnserie fort