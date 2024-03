Novavax Aktie News: Novavax zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Kurs der Novavax

Die Aktie von Novavax gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Novavax-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 5,47 USD.

Werte in diesem Artikel

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Novavax-Papiere um 11:54 Uhr 4,2 Prozent. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 35.154 Novavax-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 107,68 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,53 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Novavax-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novavax am 28.02.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,28 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,48 Prozent auf 291,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 357,40 USD in den Büchern gestanden.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,900 USD je Novavax-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

BioNTech-Konkurrent CureVac-Aktie höher: mRNA-Grippeimpfstoff macht wohl Fortschritte

NASDAQ-Titel BioNTech-, Morderna- und Novavax-Aktien in Rot: Angepasste Präparate zum Start der Corona-Impfsaison - BioNTech will Mpox-Impstoff entwickeln

Ausblick: Novavax zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal