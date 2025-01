Novavax Aktie News: Novavax am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Novavax zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,7 Prozent auf 8,82 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Novavax zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,7 Prozent auf 8,82 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novavax-Aktie bisher bei 8,92 USD. Bei 8,80 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 149.811 Novavax-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 23,83 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 170,18 Prozent könnte die Novavax-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,54 USD. Dieser Wert wurde am 06.02.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Novavax-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 12.11.2024 äußerte sich Novavax zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,76 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 54,81 Prozent auf 84,51 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 186,99 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2025 erfolgen.

Laut Analysten dürfte Novavax im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,275 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

