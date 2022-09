Novavax Aktie News: Novavax verbilligt sich am Donnerstagmittag

Die Novavax-Aktie notierte um 12:22 Uhr im Stuttgart-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 32,38 EUR. In der Spitze büßte die Novavax-Aktie bis auf 32,23 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,23 EUR. Zuletzt wechselten 1.012 Novavax-Aktien den Besitzer.

Bei 222,60 EUR markierte der Titel am 24.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 85,46 Prozent könnte die Novavax-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 28,47 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novavax-Aktie 13,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Novavax am 08.08.2022. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -6,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novavax -4,75 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 185,93 USD – eine Minderung von 37,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 298,02 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Novavax am 03.11.2022 vorlegen.

In der Novavax-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,734 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com