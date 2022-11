Novavax Aktie News: Novavax am Vormittag mit Aufschlag

Um 09:22 Uhr stieg die Novavax-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 18,57 EUR. Die Novavax-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,57 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,33 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 5 Novavax-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.12.2021 auf bis zu 220,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novavax-Aktie 91,57 Prozent zulegen. Am 10.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novavax-Aktie mit einem Verlust von 12,53 Prozent wieder erreichen.

Am 08.11.2022 hat Novavax in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,15 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Novavax ein EPS von -4,31 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novavax in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 310,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 734,58 USD im Vergleich zu 178,84 USD im Vorjahresquartal.

Am 27.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte Novavax im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -6,954 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Moderna-Aktie und Novavax-Aktie deutlich tiefer: Verfallsdatum von 4,6 Millionen Impfstoffdosen von Moderna und Novavax abgelaufen

BioNTech-Aktie, Novavax-Aktie, Moderna-Aktie und Co. im Fokus: So viel Impfstoff wurde bereits nach Deutschland geliefert

Moderna-Aktie, Novavax-Aktie & Valneva-Aktie: Briten gehen beim Boostern voran

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novavax Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novavax Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novavax Inc.

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock