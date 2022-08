Novavax Aktie News: Novavax gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Novavax-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 36,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Novavax-Aktie bei 37,40 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 36,70 EUR. Zuletzt wechselten 1.542 Novavax-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 232,05 EUR erreichte der Titel am 09.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 84,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 08.08.2022 äußerte sich Novavax zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -6,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novavax -4,75 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 37,61 Prozent auf 185,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 298,02 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Novavax am 03.11.2022 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,51 USD je Novavax-Aktie.

