Novavax Aktie News: Novavax tendiert am Vormittag nordwärts

Im Frankfurt-Handel gewannen die Novavax-Papiere um 09:22 Uhr 2,5 Prozent. Die Novavax-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 37,03 EUR aus. Mit einem Wert von 36,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 880 Novavax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.09.2021 bei 232,05 EUR. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 84,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,67 EUR. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 9,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 08.08.2022 legte Novavax die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -6,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novavax -4,75 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 37,61 Prozent auf 185,93 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novavax 298,02 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Novavax am 03.11.2022 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,51 USD je Novavax-Aktie.

