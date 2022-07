Novavax Aktie News: Novavax am Mittwochnachmittag tiefer

Die Novavax-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 27.07.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 4,1 Prozent bei 54,88 EUR. Das Tagestief markierte die Novavax-Aktie bei 54,67 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 56,87 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.945 Novavax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.09.2021 markierte das Papier bei 232,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 76,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.06.2022 bei 33,67 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novavax-Aktie derzeit noch 63,02 Prozent Luft nach unten.

Am 09.05.2022 lud Novavax zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -3,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 703,97 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 57,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 447,23 USD in den Büchern standen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Novavax ein EPS in Höhe von 24,18 USD in den Büchern stehen haben wird.

