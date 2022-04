Novavax Aktie News: Novavax am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Novavax-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 07:32 Uhr um 1,3 Prozent auf 44,13 EUR ab.

Mit einem Kursgewinn bis auf 232,05 EUR erreichte der Titel am 09.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novavax-Aktie mit einem Kursplus von 80,98 Prozent wieder erreichen. Am 25.04.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,63 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Novavax ließ sich am 28.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Novavax hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -11,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,70 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Novavax 222,20 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 279,66 USD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.05.2022 erfolgen.

In der Novavax-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 12,70 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

