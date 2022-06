Novavax Aktie News: Novavax am Vormittag tiefer

Die Novavax-Aktie wies um 29.06.2022 09:22:00 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 48,22 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Novavax-Aktie bei 48,22 EUR. Mit einem Wert von 48,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Am 09.09.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 232,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,22 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.06.2022 bei 33,67 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 43,23 Prozent könnte die Novavax-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novavax am 09.05.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,56 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novavax ein EPS von -3,05 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 57,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 703,97 USD umgesetzt, gegenüber 447,23 USD im Vorjahreszeitraum.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,93 USD je Aktie belaufen.

