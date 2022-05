Novavax Aktie News: Novavax am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Novavax-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 31.05.2022 09:22:00 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 50,69 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Novavax-Aktie bis auf 50,69 EUR. Bei 50,98 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Bisher wurden heute 192 Novavax-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 232,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.09.2021 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novavax-Aktie somit 78,16 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 10.05.2022 Kursverluste bis auf 37,53 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 35,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Novavax am 09.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -3,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 57,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 703,97 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 447,23 USD in den Büchern gestanden.

Novavax wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 10.08.2022 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Novavax im Jahr 2023 8,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

