Hohe Inflation bremst Konsum der US-Haushalte im Mai

Im Vergleich zum Vormonat erhöhten sich die Ausgaben um 0,2 Prozent, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Das ist der schwächste Zuwachs in diesem Jahr. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet. Für April wurde ein revidiertes Plus von 0,6 Prozent (vorläufig: plus 0,9 Prozent) genannt.

Die Ausgaben für Dienstleistungen, insbesondere für Wohnraum, Auslandsreisen und Krankenhausdienstleistungen sowie für Benzin stiegen, während die Ausgaben für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugteile, insbesondere für neue Kraftfahrzeuge, zurückgingen.

Für die Einkommen im Mai meldete das Ministerium einen Anstieg von 0,5 Prozent. Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,4 Prozent erwartet. Das für April zunächst gemeldete Plus von 0,4 Prozent wurde auf einen Zuwachs von 0,5 Prozent revidiert.

Das von der US-Notenbank favorisierte Preismaß, der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent. Auf Jahressicht erhöhte sich der Index um 6,3 Prozent. In der Kernrate ohne die Komponenten Nahrung und Energie stieg der Index um 0,3 Prozent auf Monats- und 4,7 Prozent auf Jahressicht.

