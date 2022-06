Werbung

Ukraine-Krieg im Ticker: US-Börsen mit verhaltenem Start erwartet -- DAX in Rot -- Shopify vollzieht Aktiensplit -- Siemens Energy, VW, Fresenius, Mercede-Benz im Fokus

Inflation, Lieferprobleme und Ukraine-Krieg belasten: US-Wirtschaft schrumpft im ersten Quartal. Vitesco will in Nürnberg mehr als die Hälfte der Arbeitsplätze streichen. Westliche Verbündete haben russische Vermögenswerte in Milliardenhöhe eingefroren. Deutsche HVPI-Inflation im Juni unerwartet zurückgegangen. Bayer: Forschungszentrum in Boston eröffnet. EssilorLuxottica beruft CEO Milleri zum neuen Chairman.