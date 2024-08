NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Donnerstagnachmittag höher

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von NVIDIA zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die NVIDIA-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 119,26 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 119,26 USD. In der Spitze gewann die NVIDIA-Aktie bis auf 120,16 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 117,50 USD. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 14.374.340 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.06.2024 bei 140,76 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,03 Prozent. Bei 39,24 USD erreichte der Anteilsschein am 01.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 203,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für NVIDIA-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,020 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,031 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 767,50 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

Am 22.05.2024 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 26,04 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 262,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 7,19 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte NVIDIA am 28.08.2024 präsentieren.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,71 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich fester

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich mit sattem Kursplus

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone