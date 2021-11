NVIDIA Aktie News: NVIDIA nahe Nulllinie

Mit einem Kurs von 222,50 EUR zeigte sich die NVIDIA-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert. Der Kurs der NVIDIA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 223,25 EUR zu. Die NVIDIA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 222,20 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 223,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.665 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 224,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.11.2021 erreicht. Am 05.03.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,13 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,69 USD je Aktie.

Die NVIDIA Corporation ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. Wichtige Partner des Unternehmens sind unter anderem Apple, Compaq, Dell, Fujitsu-Siemens, Gateway, HP, IBM, Packard Bell und Sony.

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Analysten bullish für NVIDIA-Aktie: GPU-Preise entkoppeln sich vom Bitcoin-Kurs

EU-Kommission will Übernahme von Arm durch NVIDIA genauer prüfen

So schlagen Sie aus einem Bitcoin-Crash Gewinn

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com