NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittwochmittag mit KursVerlusten

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 151,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte NVIDIA-Aktie bei 150,92 EUR. Bei 152,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 2.701 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Am 08.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 289,10 EUR. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 47,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 112,32 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 34,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 205,00 USD an.

Am 16.11.2022 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.10.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.931,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.103,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 16.02.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,28 USD fest.

