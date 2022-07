NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Montagnachmittag im Minusbereich

Die Aktie notierte um 11.07.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,5 Prozent auf 149,86 EUR. Im Tief verlor die NVIDIA-Aktie bis auf 149,52 EUR. Bei 154,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 30.615 NVIDIA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 307,55 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,27 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.07.2022 bei 136,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,55 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 360,00 USD.

NVIDIA gewährte am 25.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 USD gegenüber 0,92 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.288,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 5.661,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte NVIDIA am 18.08.2022 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 5,41 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

