NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA gibt am Nachmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 133,33 USD abwärts.

Die NVIDIA-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 133,33 USD. Bei 133,10 USD markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 135,83 USD. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 11.200.154 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 140,76 USD. Dieser Kurs wurde am 21.06.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,57 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 39,24 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 239,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,020 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,031 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 767,50 USD für die NVIDIA-Aktie.

NVIDIA ließ sich am 22.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,08 USD je Aktie generiert. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26,04 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 262,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 15.08.2024 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,70 USD je Aktie.

