NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Freitagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von NVIDIA zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,9 Prozent auf 120,10 USD.

Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,9 Prozent auf 120,10 USD. Zwischenzeitlich stieg die NVIDIA-Aktie sogar auf 120,67 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 118,54 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.639.350 NVIDIA-Aktien.

Bei 153,13 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,50 Prozent. Bei einem Wert von 75,61 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.04.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 37,04 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,039 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,030 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 417,50 USD.

NVIDIA gewährte am 26.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.01.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,90 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,50 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 77,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,10 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39,33 Mrd. USD ausgewiesen.

Die NVIDIA-Bilanz für Q1 2026 wird am 28.05.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 27.05.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,54 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

