NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Um 14.06.2022 16:22:00 Uhr fiel die NVIDIA-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 150,42 EUR ab. Die NVIDIA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 147,78 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 153,22 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 49.936 Stück.

Bei 307,55 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 51,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.06.2021 bei 145,58 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 3,33 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 360,00 USD angegeben.

Am 25.05.2022 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2022 endete. In Sachen EPS wurden 1,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 0,92 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 8.288,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.661,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 46,41 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 18.08.2022 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2024 6,55 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

