NVIDIA Aktie News: NVIDIA im Minus

Zuletzt fiel die NVIDIA-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 222,25 EUR ab. Der Kurs der NVIDIA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 221,70 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 221,70 EUR. Zuletzt wechselten 1.453 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 307,55 EUR an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.03.2021 bei 98,13 EUR.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 360,00 USD aus. Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 5,20 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Die NVIDIA Corporation ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. Wichtige Partner des Unternehmens sind unter anderem Apple, Compaq, Dell, Fujitsu-Siemens, Gateway, HP, IBM, Packard Bell und Sony.

