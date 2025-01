NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von NVIDIA zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 147,85 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 147,85 USD. Der Kurs der NVIDIA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 148,97 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 148,25 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 9.015.335 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 153,13 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 60,57 USD ab. Mit Abgaben von 59,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,020 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,079 USD je NVIDIA-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 416,25 USD an.

NVIDIA gewährte am 20.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,79 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 0,37 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 35,08 Mrd. USD gegenüber 18,12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.02.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 2,95 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

