NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 4,4 Prozent auf 115,33 USD ab.

Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 4,4 Prozent auf 115,33 USD ab. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 114,46 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 118,78 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.161.730 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,13 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 75,61 USD am 20.04.2024. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 52,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,039 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,030 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 417,50 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

NVIDIA ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,90 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39,33 Mrd. USD – ein Plus von 77,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 22,10 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 28.05.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 27.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,54 USD je Aktie belaufen.

