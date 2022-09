NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Donnerstagvormittag in Grün

Um 09:22 Uhr sprang die NVIDIA-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 129,96 EUR zu. Die NVIDIA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 130,96 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 130,72 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 491 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 307,55 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 57,74 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 23.09.2022 Kursverluste bis auf 125,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 282,50 USD aus.

Am 24.08.2022 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,03 Prozent auf 6.704,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.507,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 17.11.2022 dürfte die Q3 2023-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,42 USD je NVIDIA-Aktie.

