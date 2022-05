NVIDIA Aktie News: NVIDIA verzeichnet am Mittag Verluste

Um 31.05.2022 12:22:00 Uhr rutschte die NVIDIA-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 174,66 EUR ab. In der Spitze fiel die NVIDIA-Aktie bis auf 174,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 176,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 24.951 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Bei 307,55 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 43,21 Prozent Luft nach oben. Am 02.06.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,93 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,43 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 360,00 USD.

Am 25.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,92 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.288,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 46,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 5.661,00 USD eingefahren.

Am 18.08.2022 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,45 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NVIDIA-Aktie schließt dennoch fester: NVIDIA enttäuscht mit sinkendem Nettogewinn

NVIDIA-Aktie, Apple-Aktie & Co: In diese US-Werte hat die Deutsche Bank im ersten Quartal investiert

Hot Stocks heute: Aktien Im Fokus: Netflix, Twitter, Apple und NVIDIA

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com