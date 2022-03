Zeichen der Entspannung im Ukraine-Krieg: DAX lässt 14.800er-Marke hinter sich

Am Dienstag stieg der DAX mit einem Aufschlag von 1,22 Prozent auf 14.592,74 Punkte in den Handel ein. Derzeit steht ein Plus von 2,78 Prozent auf 14.809,15 Zähler an der Kurstafel.

Zum Wochenanfang hatte der deutsche Leitindex um 0,8 Prozent auf 14.417 Punkte zugelegt. Trotz der unsicheren Lage in der Ukraine sei es auffällig ruhig am europäischen Aktienmarkt, sagte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst beim Handelshaus CMC Markets, "die Ruhe vor dem Sturm möglicherweise."

Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gehen weiter

Im Fokus der Anleger ist daher die erneute Verhandlungsrunde zwischen Russland und der Ukraine. Nachdem die Friedensgespräche zuletzt per Videokonferenz geführt worden sind, sollen im Tagesverlauf Unterhändler beider Seiten nun persönlich in Istanbul miteinander sprechen.

Erste Signale einer möglichen Entspannung im Krieg zwischen Russland und der Ukraine haben am Dienstagmittag den Aktienbörsen zusätzlichen Auftrieb verliehen.

Ölpreise sinken

Der kräftig gefallene Ölpreis sorgt neuerdings an den Aktienmärkten für Entlastung. Laut den Experten der Commerzbank sinkt er hauptsächlich wegen der Corona-Lockdowns in China. Damit spekuliere der Markt auf eine sinkende Nachfrage, wenn der chinesische Wirtschaftsmotor zeitweise ins Stottern gerät, hieß es. Dies nehme etwas Druck von der Inflationsdynamik. Allerdings warnen Experten zugleich vor weiteren Störungen in den globalen Lieferketten.

Neue GfK-Daten

Konjunkturseitig hat das Konsumklima in Deutschland wegen des Ukraine-Kriegs und der hohen Inflation einen erheblichen Schlag einstecken müssen. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für April einen Rückgang ihres GfK-Index zum Konsumklima auf minus 15,5 Zähler von revidiert minus 8,5 (vorläufig: minus 8,1) Punkte im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf minus 15,0 Punkte prognostiziert.

Während die Anschaffungsneigung moderate Einbußen erleidet, brechen die Konjunktur- und Einkommensaussichten ein und verzeichnen teilweise neue Rekordtiefs nach der Finanzkrise 2009. Damit setze sich der Abwärtstrend des Konsumklimas nicht nur fort, sondern werde erheblich beschleunigt, hieß es von der Gfk.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com