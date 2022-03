Ukraine-Krieg im Ticker: DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Westwing mit pessimistischer Prognose -- Aroundtown, ABOUT YOU, Nordex, WACKER CHEMIE, JENOPTIK im Fokus

Nach abgelehnten Rubel-Zahlungen: Kreml kündigt mögliche neue Schritte Russlands an. Sanofi schließt potenziell milliardenschweren Kooperationsvertrag. CANCOM will Umsatz und Gewinn weiter steigern. Dermapharm rechnet mit einem weiter profitablen Wachstum. Pfeiffer Vacuum peilt 2022 mit weitere Steigerungen an. adesso peilt Umsatz- und Gewinnplus an.

Werbung

Der deutsche Aktienmarkt wird am Dienstag mit Aufschlägen erwartet. Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart klar in der Gewinnzone. Der TecDAX dürfte ebenfalls fester starten. Nach einem positiven Wochenauftakt dürfte der deutsche Leitindex am Dienstag weitere Gewinne einfahren. Am Vortag war der DAX erstmals seit der russischen Invasion in der Ukraine wieder zeitweise über 14.600 Punkte geklettert, mit weiteren Gewinnen könnte er die Marke nochmals ins Visier nehmen. Für etwas Hoffnung sorge auch, dass es im Ukraine-Konflikt doch noch eine Lösung geben könnte. Am Dienstagmorgen kommen die Delegationen aus Russland und der Ukraine in Istanbul zu einer neuen Verhandlungsrunde zusammen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte dürften am Dienstag mit positiven Vorzeichen starten. Der EuroSTOXX 50 bewegt sich vorbörslich deutlich im Plus. Die fallenden Ölpreise sorgten neuerdings an den Aktienmärkten für Entlastung. Laut den Experten der Commerzbank sinken diese hauptsächlich wegen der Corona-Lockdowns in China. Der Markt spekuliere damit auf eine sinkende Nachfrage, hieß es, was etwas Druck von der Inflationsdynamik nehme. Gleichzeitig warnen Experten jedoch vor weiteren Störungen in den globalen Lieferketten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Zum Wochenbeginn zeigten sich die US-Börsen mit Gewinnen. Der Dow Jones kämpfte sich aus der Verlustzone nach vorn und verabschiedete sich 0,27 Prozent höher bei 34.955,23 Punkten. Der NASDAQ Composite legte unterdessen deutlicher zu und schloss mit einem Plus von 1,31 Prozent bei 14.354,90 Zählern. Marktbewegende Themen bleiben auch in dieser Woche Zinssorgen, die hohe Inflationsrate und der Krieg in der Ukraine. Marktteilnehmer rechnen vermehrt damit, dass die US-Notenbank Fed die hohe Inflation energisch bekämpfen wird. Daher seien zwei Zinsschritte von je 50 Basispunkten bei den nächsten beiden Fed-Sitzungen wahrscheinlich, so Neil Wilson, Analyst beim Broker Markets.com. Dafür sprechen die jüngsten falkenhaften Äußerungen mehrerer US-Notenbankvertreter. Entspannungssignale lieferten aber die derzeit sinkenden Ölpreise. Auch die nächste Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland, die am Donnerstag in der Türkei stattfinden soll, gab den Anlegern Hoffnung. An Konjunkturdaten stehen im Verlauf der Woche einige wichtige Daten an, darunter am Mittwoch der viel beachtete PCE-Preisindex, das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsbarometer. Die Verbraucherpreisdaten aus dem Februar hatten bereits bewiesen, dass sich die Inflation in den USA auf dem höchsten Niveau seit gut 40 Jahren bewegt. Am Freitag steht dann der offizielle Arbeitsmarktbericht für März an. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken