Tesla & Co.: So viel Vertrauen haben Verbraucher laut AutoPacific-Studie in autonomes Fahren

• AutoPacific befragte 600 Autofahrer im Alter zwischen 18 und 80 Jahren• 40 Prozent der jüngeren Befragten würden sich mit autonomen Fahrzeugen wohlfühlen• Tesla genießt unter den Automarken das größte Kundenvertrauen

AutoPacific-Studie

Verschiedene Fahrzeughersteller arbeiten an der Entwicklung von autonom fahrenden Fahrzeugen. Doch sind die Verbraucher bereit, das Steuer abzugeben? Und welchen Automarken wird in Bezug auf autonomes Fahren das größte Vertrauen entgegengebracht? Das US-amerikanische Marktforschungs- und Produktberatungsunternehmen für die Automobilindustrie AutoPacific veröffentlichte im März eine Studie, die die Wahrnehmung der Verbraucher in Bezug auf vollautonome Fahrzeugtechnologie untersuchte. Insgesamt wurden im Rahmen der Studie 600 zugelassene Autofahrer im Alter von 18 bis 80 Jahren zu Themen wie Versicherungsverantwortung, Unfallhaftung, Preisbereitschaft und vertrauten Automarken im Zusammenhang mit autonomem Fahren befragt.

Jüngere Generationen sind dem autonomen Fahren gegenüber aufgeschlossener

Gerade einmal 29 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich in Zukunft in ihrem eigenen autonom fahrenden Fahrzeug wohlfühlen würden. Etwas weniger (26 Prozent) gaben an, dass sie sich als Beifahrer in einem vollautonomen Fahrzeug eines anderen wohlfühlen würden. Ed Kim, Präsident und Chefanalyst von AutoPacific erklärt, dass es sich bei autonomem Fahren um eine Technologie handelt, die die Menschen zuerst einige Jahre lang sehen und erleben müssten, um sich damit wohlzufühlen. Insgesamt zeige die Studie, dass die meisten Verbraucher mit der Einführung dieser Technologie warten wollen, bis die Zuverlässigkeit nachgewiesen ist.

Ebenfalls deutlich wird, dass jüngere Generationen dem autonomen Fahren gegenüber deutlich aufgeschlossener sind als die älteren. Auf die Frage, wie wohl sie sich fühlen würden, wenn sie in ihrem eigenen vollautonomen Fahrzeug fahren würden, gaben 40 Prozent der Befragten im Alter von 18 bis 29 Jahren an, dass sie sich wohlfühlen würden, während nur 18 Prozent der Fahrer im Alter von 60 Jahren und älter dasselbe sagten. Außerdem gaben 47 Prozent der Befragten im Alter von 18 bis 29 Jahren an, dass sie sich damit wohlfühlen würden, wenn ein vollautonomes Fahrzeug in Notsituationen selbst ausweichen würde. Bei Fahrern im Alter von 30 bis 39 Jahren waren es hier nur noch rund 29 Prozent und bei Fahren im Alter von 60 Jahren und älter sogar nur noch rund 20 Prozent der Befragten. Auch auf die Frage, ob es mit autonomem Fahren mehr oder weniger Unfälle auf den Straßen geben würde, gab es deutliche Unterschiede zwischen den Generationen. Insgesamt glaubten 24 Prozent der Befragten, dass es weniger Unfälle geben würde, bei den Fahrern im Alter zwischen 18 und 29 Jahren glaubten allerdings ganze 41 Prozent daran, dass es mit autonomem Fahren weniger Unfälle geben würde.

Diese Automarken können das größte Kundenvertrauen verzeichnen

Derzeit gibt es noch keine vollautonomen Fahrzeuge zu kaufen, jedoch bieten bereits einige Fahrzeughersteller, darunter zum Beispiel Tesla, Ford und Toyota, umfassendere ADAS-Suiten an, die unter idealen, sicheren Bedingungen das teilautonome Fahren auf zugelassenen Straßen ermöglichen. Wenn es jedoch um die Entwicklung von vollautonomen Fahrzeugen geht, gibt es einen klaren Gewinner in Sachen Kundenvertrauen. Mit 32 Prozent genießt Tesla das größte Vertrauen der Kunden für die Entwicklung sicherer und zuverlässiger vollautonomer Fahrzeuge. Dies dürfte, wie AutoPacific erklärt, auch an der medialen Aufmerksamkeit für die teure und umstrittene Full-Self-Driving-Fahrerassistenztechnologie des Autoherstellers liegen. Auf dem zweiten Platz liegt der japanische Autohersteller Toyota mit 19 Prozent. Der dritte Platz in Sachen Kundenvertrauen geht mit 18 Prozent an den deutschen Autohersteller BMW.

Auch das Vertrauen in den US-amerikanischen Tech-Giganten Apple, ein sicheres und zuverlässiges vollautonomes Fahrzeug zu entwickeln, ist mit 13 Prozent nicht gerade gering, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen noch gar kein Fahrzeug auf den Markt gebracht hat.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

